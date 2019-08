Assaltante morre após policial civil reagir a tentativa de roubo nos Jardins

Um assaltante morreu neste sábado, 17, após a vítima, um policial civil de folga, reagir à abordagem. A ocorrência foi em frente a um restaurante na Rua Maria Carolina, no Jardim Paulistano.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), o policial de 55 anos estava na fila de espera do lado de fora do restaurante, acompanhado da mulher e do filho, quando o homem de 22 anos se aproximou e anunciou o assalto.



A vítima se identificou e deu voz de prisão ao assaltante, que não obedeceu e sacou uma arma. Neste momento, o policial reagiu e baleou o jovem. Ele chegou a ser levado para o pronto-socorro da Lapa, mas não resistiu aos ferimentos.



O assaltante estava com um revólver calibre 38 com a numeração raspada, carteiras, dois celulares e dois relógios roubados. Todos os objetos, além da arma do policial civil utilizada na ação, foram apreendidos pela perícia.



A ocorrência foi registrada pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) como roubo, resistência e morte decorrente de intervenção policial.