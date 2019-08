Motorista de aplicativo é preso suspeito de estuprar passageira

Um motorista de aplicativo foi preso nesta quinta-feira, 15, suspeito de estuprar uma passageira de 32 anos na região da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, no último sábado, 10.



A Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo informou, em nota, que o suspeito foi reconhecido pela vítima. A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça.



O caso é investigado pela 9ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), e o motorista está detido no 2º Distrito Policial (Bom Retiro), na região central da capital.



De acordo com o portal de notícias G1, a Polícia Civil investiga se o motorista dopou a passageira com o pré-anestésico conhecido como "boa noite, Cinderela" ao servir água para ela.



Ainda segundo o site, a vítima perguntou ao condutor do veículo se ele tinha água.



O motorista respondeu que não, mas parou em um posto de combustíveis para comprar.



A mulher teria sido estuprada depois de beber o líquido.