Cruz Vermelha realiza mutirão de saúde na zona norte de SP neste sábado

A Cruz Vermelha Brasileira de São Paulo realizará um Mutirão de Saúde e Cidadania no Jardim Damasceno, zona norte da cidade, neste sábado, 17. Todos os serviços serão oferecidos de forma gratuita.



Na ocasião, as pessoas poderão fazer testes de diabete e hepatite, medição de pressão arterial, consulta com oftalmologista, orientação odontológica e sobre alimentação saudável, além de oficinas para aprender primeiros socorros e orientação jurídica e financeira.



Na parte de beleza e bem-estar, haverá corte de cabelo, atividades físicas e recreação para as crianças. O evento também receberá doação de roupas em bom estado com o projeto Varal Solidário, que será disponibilizado.



Para quem busca uma oportunidade de emprego, será possível se cadastrar para vagas por meio do serviço oferecido pelo Centro de Apoio ao Trabalhador. Os mais jovens poderão se inscrever para fazer parte do Espro, que oferece cursos e possibilidade de trabalho no programa Jovem Aprendiz.



No local, também estarão disponíveis serviços do Poupatempo, como verificação de antecedentes criminais, consulta de pontuação da carteira de habilitação e outras consultas em geral.



Serviço



Mutirão de Saúde e Cidadania da Cruz Vermelha no Jardim Damasceno



Data: 17 de agosto de 2019



Horário: das 10h às 16h



Local: Escola Dr. Genésio Almeida Moura (Rua Domingos Arevalo, 862, Jardim Damasceno)



Serviços gratuitos