Mulher morre ao se jogar de Kombi para fugir de assalto em Pernambuco

Uma, de 23 anos,após se jogar de umapara fugir de um assalto, em, nado. O caso aconteceu na noite dessa terça-feira (13), naIdentificada como, de 23 anos, ela estava no veículo de transporte alternativo, junto a outros passageiros, a caminho de Paudalho, na. As informações são daNo caminho para a cidade daapareceram e anunciaram assalto. Foram roubados diversosdos passageiros. Isaele entregou a bolsa a eles. “Em determinado momento, os bandidos disseram que iriam matar todo mundo que estivesse escondido o celular e não tivesse entregue. Foi aí que ela se desesperou e pulou da kombi”, explica o delegado. O caso foi registrado no plantão da, mas as investigações ficarão a cargo da equipe deA jovem chegou a ser socorrida pelo) e levada ao, no Recife. Mas não resistiu aos ferimentos causados pela queda. Por sinal, ela estava sentada em uma das primeiras cadeiras do veículo, próxima ao motorista.Até o momento, somente os familiares de Isaele prestaram depoimento à- incluindo um primo, que a acompanhava dentro do transporte alternativo. “A gente espera que, com a divulgação do fato, as outrasprocurem a gente, na”, acrescenta o delegado.