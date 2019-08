Operação no Morro da Mangueira provoca tiroteios e fecha vias

Uma operação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) na Mangueira, morro da zona norte do Rio de Janeiro, provoca intensa troca de tiros com traficantes da favela desde o início da manhã desta quarta-feira, 14. Vias do entorno do local, que fica próximo ao Estádio do Maracanã, estão interditadas.



Segundo informações da Polícia Militar, mais cedo, uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do morro foi atacada a tiros por criminosos. O Bope então foi chamado para auxiliar os policiais.



Ainda de acordo com a PM, a ação dos criminosos, que chegaram a lançar granadas, aconteceu após um suspeito ser morto pela polícia durante patrulhamento próximo a um local conhecido como Beco da Candelária.