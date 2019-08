''Daniel não morreu de graça. Ele procurou'', diz filha de réu confesso

Cristiana Brittes, Edison Brittes, Daniel Correa e Allana Brittes (foto: Reprodução)

Dias após ser colocada empelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a jovem, 18 anos, quebrou o silêncio e falou sobre as circunstâncias dado jogador, ocorrida em outubro do ano passado, em(PR).Em entrevista ao jornalista, do, exibida na segunda-feira (12/8), Allana, filha do, o empresário, confirmou que o pai matou mesmo o jogador, mas disse que a mãe,, também acusada pelo homicídio, é inocente, tendo sido vítima de uma tentativa de estupro, por parte do jogador.Essa seria, inclusive, segundo sua versão, ode Edison ter matado o atleta. A jovem ainda admitiu serdas acusações que reacem sobre ela:no curso do processo,Allana afirmou que Daniel não "" e que ele "", ao falar sobre por que seu pai matou o jogador. "No momento em que ele entrou naquele quarto, ele não pensou nas conseqüências. Era uma mulher casada, embriagada, em uma casa de família... Ele não pensou nisso. Ele pensou que pelo fato de ele ser jogador de futebol, ter dinheiro, podia fazer tudo. Mas as coisas não funcionam assim", disse.Ainda de acordo com Allana, atambém éna história e é a mais injustiçada, já que também é acusada de homicídio na morte do jogador. "Eu penso que, se uma mulher não tem privacidade no quarto dela, não tiver paz na própria cama, não sei onde ela terá", afirmou. "Ela não fez nada e fez tudo para que nada acontecesse com Daniel", prossegue."Eu não bati no Daniel, não matei o Daniel, eue não consegui. Eu sei que cometi alguns erros, posso ter sido, mas eu estava tentando proteger meu pai, assim como ele estava tentando proteger minha mãe”, disse Allana.Allana afirma que nenhumaapós a comemoração donafoi combinada na casa da família e que Daniel e alguns amigos foram até a residência sem serem convidados. "Quando me ligaram e avisaram que estavam no portão, eu desliguei o telefone e disse que não abriria o portão. Eu fiquei brava com a inconveniência deles, mesmo eu tendo dito que não queria nada", relatou.A jovem disse, então, que o pai, por seu muito receptivo, a convenceu a deixá-los entrar. Depois, ainda segundo seu relato, Evellyn Brisola, uma jovem que havia trocado beijos com Daniel na boate, pediu para dormir ali e que não queria mais ficar com oAs duas, então, teriam subido para o segundo pavimento, tomado banho e ido dormir, enquanto o restante das pessoas, entre elas Daniel, permaneceram na casa. Passados cerca de 10 minutos, um dos presentes, chamado Igor, pediu sua ajuda, porque um amigo dela tinha tentado abusar de sua mãe e umatinha se armado."Quando eu entrei no quarto, eu vi o meu paio Daniel em cima da cama dos meus pais. Ele estava de cueca e camiseta. Eu perguntei o que estava acontecendo, e o meu pai me disse que ele estava (...) tentandoa minha mãe", contou.Em seguida, ela contou, Daniel foi, colocado nodo carro de Edison e levado até um, onde teve o pênis decapitado e foi, em seguida,. Allana disse que, ao voltar para casa, seu pai teria se arrependido. "Ele me abraçou e disse 'me perdoa, filha' e começou a chorar. 'Eu só queria proteger sua mãe'", relatou a filha. "Meu pai foi tomado pela emoção, pelo. Nunca imaginei que o Daniel pudesse morrer", disse.O jogadorfoi encontrado morto e decapitado em 27 de outubro, em São José dos Pinhais (PR), após participar da festa de aniversário de Allana Brittes, em uma boate de Curitiba. A comemoração continuou na casa da família Brittes.Asapontaram que ele foi agredido na casa após ser flagrado na cama com Cristiana Brittes. O assassino alega que Daniel tentou estuprar a mulher, versão que a polícia e o Ministério Público descartam. Edison Brittes, Cristiana Brittes e Allana foram presos quatro dias após o crime. Somente ela foi solta, na semana passada.Incialmente, adenunciou seis pessoas: a família Brittes e três dos presentes na casa. O Ministério Público do Paraná, porém, decidiu denunciar também Evellyn Brisola Perusso, a jovem que trocou beijos com o jogador horas antes da morte (veja abaixo os crimes pelos quais cada um é acusado).— homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual e corrupção de menor e coação no curso do processo;— homicídio qualificado por motivo torpe, coação do curso de processo, fraude processual e corrupção de menor;— coação no curso do processo, fraude processual e corrupção de adolescente;— homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual e corrupção de menor;— homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual e corrupção de menor;— homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual, corrupção de menor e denunciação caluniosa;— denunciação caluniosa, fraude processual, corrupção de menor e falso testemunho.