Faculdade em Guarulhos terá posto de vacinação contra sarampo nesta quarta-feira

O sarampo está se espalhando pelo Brasil e, em menos de três meses, o Ministério da Saúde contabilizou 1.226 casos da infecção, entre 12 de maio e 3 de agosto. No mundo, o número de casos é o maior desde 2006, segundo a Organização Mundial da Saúde. Uma vez que a prevenção é feita por meio da vacina, órgãos públicos e instituições diversas estão se unindo para ampliar o serviço de imunização.



Nesta quarta-feira, 14, a Faculdade Anhanguera de Guarulhos realizará uma campanha de vacinação em parceria com a Secretaria de Saúde do município.



A imunização é destinada a estudantes, professores e toda a comunidade local. Devem se vacinar pessoas entre 15 e 29 anos de idade, além de bebês de seis meses a um ano. A ação tem como objetivo também orientar as pessoas em relação à doença.



As doses são limitadas e estarão disponíveis em dois períodos: das 10h30 às 12h30 e das 18h30 às 20h. A campanha ocorre na unidade localizada na Avenida Papa Pio XII, 291, no bairro Macedo, em Guarulhos.



Para receber a vacina, é preciso se dirigir à unidade da instituição portando um documento de identidade, sem necessidade de apresentar carteira de vacinação.



Serviço



Vacinação contra sarampo na Faculdade Anhanguera de Guarulhos



Endereço: Avenida Papa Pio XII, 291, Macedo, em Guarulhos



Horário: das 10h às 12h30 e das 18h30 às 20h



Preço: gratuito