Homem é preso por agredir a mulher com socos no rosto e na cabeça na rua; veja vídeo (imagens fortes)

Marcelo Bernardo foi preso, nesse domingo, acusado de agredir a companheira com socos no rosto e na cabeça no meio da Rua Dezesseis de Março, no Centro de Petrópolis, na região Serrana do Rio de Janeiro na última sexta-feira (9/8). Imagens de câmeras de segurança registraram as agressões. foi preso, nesse domingo, acusado deno meio da Rua Dezesseis de Março, no Centro de Petrópolis, na região Serrana dona última sexta-feira (9/8)de câmeras de segurança registraram as agressões.

Nelas, o casal está conversando, aparentemente tranquilamente, enquanto caminha. De repente, o homem vai para cima da vítima e acerta uma sequência de cinco socos no rosto dela. Em seguida, ele sai caminhando normalmente, enquanto que algumas pessoas se aproximam para socorrer a companheira dele.





Com base em diligências e análise das imagens de câmeras de segurança, a Polícia Civil do Rio de Janeiro conseguiu na Justiça a prisão preventiva do acusado. Ele responderá pelo crime de lesão corporal qualificada.