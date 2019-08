Bebê de três meses morre em acidente envolvendo carreta na Régis Bittencourt

Um bebê de três meses morreu na manhã deste domingo, 11, na Rodovia Régis Bittencourt, após uma carreta colidir com uma van que embarcava passageiros. O acidente foi no quilômetro 335 sentido Paraná, na altura de Juquitiba (SP).



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta fazia uma curva quando invadiu o acostamento e acertou o veículo de transporte coletivo, que estava parado no ponto de ônibus. Quatro pessoas já haviam embarcado e, no momento da acidente, o bebê estava entrando no veículo no colo de uma mulher. O motorista da carreta não estava sob efeito de álcool. "Não se sabe o que pode ter acontecido, se o caminhoneiro se distraiu, se ele dormiu", explica Ricardo De Paula, assessor da PRF.



Duas pessoas sofreram ferimentos leves e foram levadas ao Hospital de Juquitiba. O acidente foi registrado no Distrito Policial de Embu das Artes.