Avó de Michelle Bolsonaro é encontrada em maca improvisada de hospital

A avó diz não ter havido desavenças entre ela e a neta, mas que Michelle se afastou há algum tempo (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) avó materna da primeira-dama Michelle Bolsonaro, Aparecida Firmo Ferreira, de 78 anos, foi flagrada, neste sábado (10), por uma equipe de reportagem em uma maca improvisada do Hospital Regional de Ceilândia, localizado na periferia de Brasília. De acordo com matéria publicada pela Folha de S. Paulo, a idosa afirmou ter dado entrada no hospital na última quinta-feira (8) com o fêmur fraturado.

Segundo a Folha, dona Aparecida foi pedir à vizinha para pegar a galinha de volta, quando se assustou com um cão da raça pitbull e caiu de costas, quebrando um fêmur. A idosa foi encontrada em condições improvisadas, junto com outros pacientes.

A avó diz não ter havido desavenças entre ela e a neta, mas que Michelle se afastou há algum tempo. Conforme relatou a idosa, as duas não se encontram há cinco anos. O Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República, fica a 37km do hospital.

O Palácio do Planalto ainda não se posicionou sobre o caso. A assessoria de imprensa do Governo do Distrito Federal informou à Folha que Maria Aparecida recebeu atendimento médico e que seria transferida para um pronto-socorro da região.