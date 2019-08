Esposa esfaqueia companheiro após o homem se atrasar para compromisso

José Vicente foi encaminhado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, centro do Recife (foto: Divulgação) Uma mulher, identificada apenas como "Rosália", está sendo investigada por esfaquear seu companheiro, José Vicente Ribeiro, 35 anos, após o homem se atrasar para um compromisso do casal. O caso aconteceu no início da noite desta quarta-feira (7) no bairro de Jardim Primavera, município de Camaragibe, Região Metropolitana do Recife (RMR). , está sendo investigada porJosé Vicente Ribeiro, 35 anos, após o homem se atrasar para um compromisso do casal. O caso aconteceu no início da noite desta quarta-feira (7) no bairro de Jardim Primavera, município de Camaragibe,

Segundo informações iniciais, José Vicente e Rosália teriam marcado um almoço para as 14h, mas o companheiro só apareceu duas horas depois, às 16h. Por conta do atraso, teve início uma discussão entre o casal, que evoluíram para agressões físicas. A mulher teria pego uma tesoura para cortar as roupas do companheiro e, ao tentar impedi-la, ela pegou uma faca e atingiu o peito de José Vicente. A Polícia Civil investiga o caso como lesão corporal. O casal estaria juntos há cerca de dois meses.

José Vicente foi encaminhado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, centro do Recife. Segundo o HR, o homem teve uma sutura no tórax, mas a faca não chegou a perfurar nenhum órgão. José Vicente está estável, mas precisou colocar um dreno para conter o sangramento interno.