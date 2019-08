PF prende homem em flagrante com 200 canários-da-terra no Aeroporto de Brasília

A Polícia Federal prendeu nesta segunda-feira, 5, um homem de 48 anos com mais de 200 pássaros da espécie Sicalis flaveola, os canários-da-terra.



O homem embarcou na capital amazonense com destino a Brasília. No desembarque, os policiais, em fiscalização de rotina, verificaram por meio das máquinas de raios-X a existência dos animais em duas malas.



Após abrirem as bagagens, os federais encontraram 10 gaiolas com as aves em uma das malas e 9 gaiolas na outra.



Os pássaros foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres - Cetas do IBAMA, onde serão avaliados.



O homem responderá pelo crime de receptação qualificada, com pena de até 8 anos de reclusão.