Alerta de tsunami no Nordeste após terremoto é falso

(foto: Google Maps)

Boa notícia para quem dormiu mal essa noite, preocupado com as consequências do forte terremoto que atingiu o Oceano Atlântico nas proximidades do Nordeste brasileiro, na madrugada desta segunda (5): a possibilidade de tsunami está descartada.



É o que garantem especialistas do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UnB).



SAIBA MAIS 08:44 - 14/07/2019 Terremoto de magnitude 7,3 atinge a Indonésia

14:31 - 13/04/2018 Terremoto de 3,9 graus na escala Richter é registrado no litoral catarinense 0h40, o abalo sísmito ocorreu a 10 Km de profundidade e teve hipocentro localizado a 730 km de Fernando de Noronha (PB) ou 1100 Km de distância de Natal (RN). O fenômeno chegou a ser um dos assuntos mais comentados do Twitter, entre posts apreensivos e memes. Boa notícia para quem dormiu mal essa noite, preocupado com as consequências do forteque atingiu onas proximidades dobrasileiro, nadesta: a possibilidade deestáÉ o que garantem especialistas doRegistrado pelo United States Geological Survey (USGS) por volta de, oocorreu a 10 Km de profundidade e teve hipocentro localizado a 730 km deoude distância de. O fenômeno chegou a ser um dosmaisdo, entre posts apreensivos e memes.



Estudiosos da UnB, no entanto, afirmam que a costa brasileira está segura. "Esse terremoto que atingiu as cadeias mesoatlânticas é do tipo transcorrente, ou seja: decorre de um deslizamento paralelo entre duas placas tecnônicas. Esse movimento não empurra a água, logo, não causa tsunamis", esclarece Juraci Carvalho, geólogo do Observatório Sismológico da UnB.



Segundo o pesquisador, as temidas ondas gigantescas ocorrem quando os tremores submarinos envolvem falhas geológicas chamadas de inversas. Nesse caso, a movimentação se caracteriza pela elevação de um bloco de terra sobre outro, o que alavanca as águas oceânicas, gerando destruição.