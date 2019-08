Prefeitura alega Plano Diretor e prevê uso de fundo neste semestre

A Prefeitura diz que uma das definições do Plano Diretor é trazer mais moradores para a região central, daí os investimentos na área. "O adensamento desta região, dotada de infraestrutura, transportes, equipamentos públicos e que concentra grande parte dos empregos da cidade, reduziria o tempo de deslocamento desta população e os impactos gerados pelo crescimento da cidade em direção às áreas de mananciais, periféricas e de interesse ambiental", diz o texto da gestão Covas. Ao todo, "o investimento nas ações e obras que vão afetar o morador da região central e de regiões periféricas" é de R$ 1,7 bilhão, segundo a Prefeitura, citando "tapa buraco, manutenção de guias e sarjetas, limpeza de piscinões, córregos, ramais e galerias, serviço de avaliação, poda e remoção de árvores e guinchamento de veículos".



A gestão reconhece o crescimento acelerado dos recursos parados no Fundurb, mas diz que "os investimentos serão executados a partir do segundo semestre e durante todo o ano de 2020, considerando especialmente as regiões periféricas."



Sobre a duplicação da Estrada do M’Boi Mirim, a Prefeitura diz que está preparando a contratação de um novo projeto, sem dar prazos. Já sobre o Córrego Antonico, de Paraisópolis, afirma que prepara o projeto executivo da obra, também sem dar prazos.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.