Frente fria faz temperatura despencar no sul e sudeste; árvores congelam em SC

Uma forte massa de ar polar avançou sobre as regiões sul e sudeste do país nesta sexta-feira, 2, provocando quedas bruscas de temperatura em diversos estados. Em Santa Catarina, os termômetros chegaram a marcar -4ºC. Rio de Janeiro e São Paulo também registraram quedas significativas.



Em São Joaquim, na serra catarinense, termômetros registraram -4ºC Foto: São Joaquim Online

Na serra catarinense, ao menos 4 cidades tiveram temperaturas abaixo de 0ºC: Monte Castelo (-2,5ºC), Urubici (-2,9ºC), Urupema (-3,9ºC) e São Joaquim, que chegou a registrar -4ºC. Na cidade serrana, árvores e termômetros congelaram.



A capital paulista registrou a maior temperatura do inverno - 29,1ºC - na sexta-feira, 2, mas o clima mudou bruscamente durante a tarde. Na região do aeroporto de Congonhas, a temperatura despencou 9ºC entre 15h e 15h30.



De acordo com o meteorologista da Climatempo Filipe Pungirum, a previsão para domingo, 4, em São Paulo, é de temperatura amena, entre 10 e 15ºC, e céu encoberto. Há possibilidade de chuva fraca e garoa ao longo do dia. Já a semana deve ter tempo seco com temperaturas amenas pela manhã e à noite, esquentando gradativamente nas tardes.