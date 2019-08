Governo apresenta programa Médicos pelo Brasil, que substitui o Mais Médicos

O Planalto apresenta nesta quinta-feira, dia 1º, o programa Médicos pelo Brasil, que vai substituir o Mais Médicos, inaugurado nos governos do PT. O presidente Jair Bolsonaro participa de uma cerimônia no Palácio do Planalto para lançar a iniciativa.



O governo divulgou o conteúdo de uma medida provisória que institui o programa. A iniciativa promete 18 mil vagas para médicos, sendo cerca de 13 mil em municípios pequenos e de difícil acesso ao atendimento. São sete mil vagas a mais do que o Mais Médicos, de acordo com o Ministério da Saúde.



A incorporação de profissionais cubanos que ficaram no País após a saída de Cuba do Mais Médicos não está prevista na nova medida.