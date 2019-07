Corpo de cacique Waiãpi será exumado no Amapá

Os investigadores que apuram a morte do cacique Emyra Waiãpi no Amapá decidiram exumar o corpo do indígena, com autorização de lideranças das aldeias. Na próxima sexta-feira, um helicóptero disponibilizado pelo governo do Estado irá à terra indígena buscar o corpo, onde está enterrado, e transportá-lo a Macapá para exames com objetivo de identificar a causa da morte.



As circunstâncias ainda não foram esclarecidas, embora os indígenas acusem um ataque de garimpeiros ilegais. Em buscas preliminares, policiais militares do Bope e policiais federais estiveram no território indígena, mas não encontraram evidências da presença de invasores.