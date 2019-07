Cemitério clandestino com quatro corpos amarrados é achado em Jundiaí (SP)

Funcionários da empresa responsável pela distribuição de água encontraram um cemitério clandestino com quatro corpos, na tarde desta segunda-feira, 29, em Jundiaí, cidade do interior de São Paulo. Os trabalhadores escavaram o local na tentativa de localizar um vazamento quando encontraram o primeiro cadáver.



A Guarda Municipal foi acionada e os agentes acabaram localizando uma segunda cova com outros três corpos, todos de homens. As vítimas estavam vendadas, amordaçadas e amarradas, indicando que tiveram mortes violentas.



As valas estavam próximas do Rio Jundiaí, no bairro Engordadouro, na periferia da cidade. Acionado, o Corpo de Bombeiros fez a retirada dos cadáveres e os encaminhou para o Instituto Médico Legal (IML). Até a manhã desta terça-feira, 30, os corpos não tinham sido identificados. A Polícia Civil usará o banco de dados de pessoas desaparecidas para tentar identificar as pessoas que foram enterradas no local. Três dos corpos tinham tatuagens que também podem ajudar na identificação das vítimas.



A região já foi ponto de desova de cadáveres. Uma das hipóteses é de que os homens possam ter sido vítimas de um "tribunal do crime" - julgamento sumário adotado por facções criminosas, como o Primeiro Comando da Capital (PCC). O encontro dos cadáveres foi registrado no 2º Distrito Policial. Nesta terça-feira, 29, a polícia voltará a vasculhar a área para se assegurar de que não há outros corpos enterrados no local.