Colisão entre dois carros deixa cinco feridos na zona leste de SP

Um acidente grave entre dois carros na Avenida Ragueb Chohfi, na zona leste de São Paulo, deixou cinco feridos na madrugada desta sexta-feira, 26, e chegou a interditar totalmente a via. O Corpo de Bombeiros foi chamado para remover duas vítimas das ferragens.



Até as 7h30, o desvio do trânsito era feito pelas Ruas Luíza de Jesus Ferreira e Abner Ribeiro Borges. Às 7h45, o acidente ocupava apenas uma faixa da avenida.



Um ocupante de um dos carros teve traumatismo craniano, foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado a um hospital de Itaquera. Outras duas vítimas estão em situação estável e foram socorridas no Pronto Socorro de São Mateus.



Um quarto passageiro também foi atendido pela corporação e levado ao Hospital Geral de Guaianases. Já o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a quinta vítima. Não foi informado o seu estado de saúde atual.