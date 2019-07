Um em cada cinco brasileiros está obeso; veja dados

(foto: Tom Wang/divulgação)

Um em cada cinco brasileiros está obeso. O dado representa um aumento de 68% de 2006 a 2018, conforme pesquisa do Ministério da Saúde feita em 2018.

Os dados revelam que o índice de obesidade passou de 11,8% para 19,8% e as faixas etárias entre 25 e 34 anos (84,2%) e de 35 a 44 anos (81,1%) foram as que registraram maior avanço. Segundo o estudo, mulheres têm maior taxa de obesidade (20,7%) do que homens (18,7%). Por outro lado, o levantamento mostra o país mais saudável, com queda no consumo de bebidas artificiais, aumento no tempo de atividades físicas e redução do tabagismo.



Os dados são da Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel). Mais da metade da população (55,7%) está acima do peso, e o indicador é 30,8% maior do que o registrado em 2006 (42,6%). Nesse caso, a prevalência é maior na população entre 18 e 24 anos.



Na lista de excesso de peso entra o advogado Matheus Pereira, de 46 anos, que já chegou a perder 43 quilos por meio de um programa de emagrecimento. Agora, com 135, tenta emagrecer outra vez. "Em 2017, quebrei a perna e fiquei um mês no hospital. Engordei 20 quilos." Quando chegou aos 147 quilos, resolveu mudar hábitos. "Comecei a fazer crossfit há seis meses, vou de segunda-feira a sábado e há três meses voltei aos Vigilantes do Peso. Minha meta é 80 quilos", conta.



Para ele, o ganho de peso não tem relação apenas com a alimentação. "Isso é um reflexo da nossa sociedade. Temos uma vida atribulada, queremos vencer na vida e não conseguimos comer bem", afirma Pereira. "Fui relapso com a minha saúde. Agora, como salada, legumes e não mais comida industrializada, que eu comia aos montes."

Desde 2015, o índice de obesidade no país se mantinha estável em 18,9% - o que, para pesquisadores, pode ser só uma flutuação em meio a altas. "A obesidade cresce entre adultos de 25 a 34 anos e é mais prevalente na população com baixa escolaridade. Podemos observar que, na população com até oito anos de ensino, o indicador é de 25%", afirma o secretário de Vigilância em Saúde do ministério, Wanderson Kleber. "O indicador é de 15,8% para quem tem 12 anos ou mais de estudo."



As informações sobre obesidade e excesso de peso levaram em consideração o Índice de Massa Corporal (IMC), calculado quando se divide o peso pela altura ao quadrado. Se o valor ficar entre 18,5 e 24,99, considera-se normal - a obesidade é diagnosticada a partir de 30. Para a pesquisa, foram ouvidas 52.395 pessoas com mais de 18 anos das 26 capitais e Brasília.

Melhores hábitos

"A população, por outro lado, tem ampliado a adoção de hábitos saudáveis, como o consumo reduzido de refrigerantes e bebidas artificiais, aumento no consumo de frutas e hortaliças e na prática de atividade física e também redução do hábito do tabagismo", afirma Kleber.Entre 2008 e 2018, foi registrado aumento de 15,5% no consumo regular de frutas e hortaliças. O consumo é mais frequente entre as mulheres (27,2%) do que entre os homens (18,4%).Já em relação a 2009, a prática de atividades físicas cresceu 25,7%. "Os dados apontam que a prática de alguma atividade física no tempo livre é maior entre os homens (45,4%) do que entre as mulheres (31,8%)", de acordo com o ministério. Na evolução por faixa etária, o aumento é mais expressivo na população de 35 a 44 anos.Ana Maria Malik, coordenadora do programa GV Saúde da Fundação Getúlio Vargas (FGV), alerta no entanto que fazer atividade física uma vez por semana "não é regularidade". "Nos municípios onde a longevidade é maior, as pessoas não vão à academia, elas têm a vida mais saudável, se exercitam como parte da rotina diária."O consumo de refrigerantes e bebidas açucaradas entre os adultos recuou 53,4% no período de 2007 a 2018. Mesmo assim, o ministério alerta para "aumento maior na obesidade em decorrência do consumo muito elevado de alimentos ultraprocessados, de alto teor de gordura e açúcar".Carlos Augusto Monteiro, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP), diz que as pesquisas apontam os. Ele é coordenador do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, que supervisiona a coleta de dados do estudo do governo. "O que temos visto como tendência é que as pessoas estão cozinhando menos, preparando menos os próprios alimentos. Elas até podem estar comendo mais frutas, só que também comem mais alimentos ultraprocessados." A obesidade, segundo Monteiro, é "uma das doenças mais difíceis de tratar" e a melhor estratégia é a prevenção.Coordenador do Centro Especializado em Obesidade do Hospital Oswaldo Cruz, Ricardo Cohen destaca que alimentação saudável e exercício físico são medidas importantes para prevenir a doença, mas não para tratar quem já tem essa condição - foco central da Vigitel. "A prevalência só vai subir até que se leve a sério a obesidade como uma doença. Não é comportamental, não é estético, não é psicológico. É como o câncer."