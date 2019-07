Incêndio atinge hotel-fazenda na região de Campos do Jordão

Após cerca de quatro horas, bombeiros conseguiram controlar, na noite desta quarta-feira, dia 24, um incêndio de grandes proporções que atingiu um hotel em Santo Antônio do Pinhal, cidade turística localizada na região de Campos do Jordão, no interior de São Paulo. Não houve vítimas na ocorrência.



O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 17 horas e se dirigiu ao hotel-fazenda Saint Claire, localizado na altura do km 39 da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123). O fogo foi controlado por volta das 21 horas.



Foram enviadas ao local do incêndio 12 viaturas, com 27 bombeiros de São José dos Campos, Taubaté, Caçapava e Campos do Jordão. Para o apoio, dois caminhões-pipa ajudaram no combate das chamas. Hóspedes e funcionários do hotel-fazenda foram retirados do local em segurança.