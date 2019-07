Mulher cai de brinquedo em parque de diversões de São Bernardo

Uma mulher de 40 anos ficou ferida após cair de um brinquedo de uma altura de cerca de cinco metros no parque de diversões Cidade da Criança, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, na manhã desta quarta-feira, 24. Informações preliminares indicam que ela estava acompanhada de sua filha, que não se feriu.



A Polícia Miliar informou que o caso aconteceu por volta das 11 horas, no parque localizado na Rua Tasman. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para socorrer a vítima.



Os bombeiros prestaram os primeiros atendimentos, e a mulher foi levada pelo Samu ao pronto-socorro da região. Seu estado de saúde não foi divulgado.



O brinquedo do qual a mulher caiu se chama Centopeia e é uma montanha-russa de pequeno porte voltada para crianças. A PM afirmou que o local do acidente foi interditado para a realização da perícia.



A Cidade da Criança ainda não se manifestou sobre o caso.