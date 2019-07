Operação da PF flagra esquema de construções simuladas para extração de minerais

A Polícia Federal (PF) abriu nesta quinta-feira, 18, a Operação Poeira Vermelha para combater a extração irregular de recursos minerais em Nova Lima (MG). A investigação aponta para um esquema simulava atividades de terraplenagem em terrenos urbanos, como se os preparassem para futura construção, para na verdade, praticar a mineração ilegal.



Em nota, a PF informou que a extração era feita sem autorização dos órgãos ambientais competentes (Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Nova Lima e Agência Nacional de Mineração - ANM).



"Com base nas características geográficas da área onde atuavam, a 'terra' extraída pela quadrilha consistia, de fato, em minério de ferro, com considerável valor de mercado, que era revendido para empresas siderúrgicas para a produção de aço", afirma a Polícia Federal.



"O Código de Mineração e normativos da ANM dispõem que extrações minerais em atividade de terraplenagem prescindem de autorização municipal somente nos casos em que o material retirado seja empregado em área de interesse da obra, sem posterior comercialização."



O objetivo da investigação é identificar os responsáveis pela extração mineral ilegal e pela comercialização do minério e também os compradores.



A PF informou que apreendeu uma escavadeira de esteira, uma retroescavadeira, cinco caminhões caçamba e duas carretas caçamba. Os materiais apreendidos ficarão à disposição da Justiça Federal para eventual leilão.