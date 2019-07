Datas dos vestibulares 2020: veja cronograma de inscrições e provas

Os principais vestibulares do Estado de São Paulo já divulgaram as datas de inscrição. Os candidatos à Universidade de São Paulo (USP), por exemplo, devem estar atentos ao site da instituição já a partir do dia 12 de agosto. Quem vai tentar uma vaga no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), por sua vez, pode realizar a inscrição no dia 1º de agosto.



Confira as datas de inscrição e aplicação do vestibular 2020



Universidade de São Paulo (USP)



A primeira fase do vestibular da Fuvest - que seleciona alunos para parte das vagas nos cursos de graduação da USP e possui 90 questões de múltipla escolha - está marcado para o dia 24 de novembro.



Os aprovados seguem para a segunda fase, que possui questões de português e redação no primeiro dia e dissertativas específicas a cada área escolhida no segundo, nos dias 5 e 6 de janeiro do próximo ano. A primeira chamada será divulgada no dia 24 de janeiro.



A taxa de inscrição é de R$ 182 e fica aberta entre os dias 12 de agosto e 20 de setembro.



Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)



As inscrições para o vestibular da Unicamp serão abertas no dia 1º de agosto e podem ser realizadas até o dia 6 de setembro. os candidatos deverão efetuar o pagamento da Taxa de Inscrição (R$ 170,00) até o dia 9 de setembro.



A primeira fase, que conta com 90 questões de múltipla escolha, está marcada para o dia 17 de novembro e a segunda, que tem três dias de duração e questões dissertativas e redação, para os dias 12 e 13 de janeiro de 2020.



As provas específicas para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança ocorrerão de 20 a 24 de janeiro. O curso de Música, por sua vez, terá sua prova específica realizada em duas etapas: a primeira entre os dias 9 e 16 de setembro, e a segunda nos dias 13 e 14 de outubro.



Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp)



O vestibular da Unesp receberá inscrições entre os dias 9 de setembro e 7 outubro. Ainda não foram divulgadas as datas de pedido de isenção ou o valor da taxa de inscrição.



A prova da primeira fase acontece no dia 15 de novembro e as da segunda estão marcadas para os dias 15 e 16 de dezembro. A lista dos aprovados será divulgada no dia 3 de fevereiro de 2020.



Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)



Serão abertas no dia 1º de agosto as inscrições para o vestibular do ITA. Os candidatos podem submeter a sua inscrição até o dia 15 de agosto no site do instituto - a taxa de submissão de candidatura não foi divulgada.



A prova acontece em duas fases: a primeira, no dia 1º de dezembro, com questões objetivas de Física, Inglês, Matemática, Português e Química; e, a segunda, marcada para os dias 12 e 13 de dezembro, com questões discursivas de Matemática, Física, Química e Redação. Ainda não foi anunciada a data de divulgação dos resultados.



Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)



Apesar de adotar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio para ingresso na maior parte dos cursos da Unifesp, o vestibular tradicional da faculdade ainda é exigido para os cursos de Ciências Biológicas (integral), Engenharia Química (integral/noturno), e Medicina (integral), que adotam um sistema de notas mista com o resultado do Enem.



A prova tem uma única fase que ocorre nos dias 12 e 13 de dezembro. As inscrições serão abertas entre o período de 23 de setembro e 25 de outubro. Apesar de ainda não ter divulgado o valor da sua taxa de inscrição, os contemplados com a sua isenção podem pedi-la entre os dias 19 de agosto e 6 de setembro.



Mackenzie, PUC e PUC-Campinas



Ainda não foram divulgadas as datas de inscrição e de realização dos vestibulares da Mackenzie, PUC e PUC-Campinas.