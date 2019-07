Mulher se engasga e sofre parada cardiorrespiratória em churrascaria

Vítima se engasgou enquanto almoçava com a família (foto: CBMDF/Divulgação)

Uma mulher, de 28 anos, se engasgou com um pedaço de carne em uma churrascaria no Pistão Sul, próximo a Águas Claras, em Brasília. O incidente ocorreu neste domingo (14/7), por volta de 13h30, enquanto ela almoçava com familiares.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou para atender a ocorrência, a vítima estava tendo uma parada cardiorrespiratória. Os bombeiros e a equipe do Serviço de Atendimento Movel de Urgência (SAMU) fizeram manobras de reanimação. Quando a paciente foi entubada, a médica que realizava o procedimento conseguiu tirar o pedaço de carne e a respiração da mulher voltou, normalizando os batimentos cardiacos.

Após os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT), instável e insconciente. Durante o atendimento, a via em frente a churrascaria, sentido Taguatinga Centro, foi interditada para que a aronave do Corpo de Bombeiros pousasse e aguardasse a paciente para o transporte, porém a vítima foi transferida por uma viatura do CBMDF.