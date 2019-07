Prefeitura de SP pretende rever uniformes escolares

A Prefeitura de São Paulo convocou audiência pública para a próxima quinta-feira, dia 18, com objetivo de revisar regras para os uniformes escolares de 2020. A ideia é rever especificações técnicas dos 652.435 kits anuais. Pesquisas da administração apontam pouco uso de tênis e a necessidade de adotar calças mais quentes, por exemplo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.