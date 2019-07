Guatemala cancela reunião com os EUA sobre migração

Uma reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu colega guatemalteco, Jimmy Morales, sobre um possível acordo de "terceiro país seguro" para solicitantes de asilo foi cancelada, informou o gabinete da presidência da Guatemala.



A presidência do país centro-americano disse que a reunião seria remarcada porque o Tribunal Constitucional ainda não decidiu sobre recursos legais destinados a impedir Morales de aceitar os pedidos de Trump. A reunião foi marcada para segunda-feira.



"Devido à especulação e processos judiciais admitidos para processamento para o Tribunal Constitucional, uma decisão foi tomada para reescalonar a reunião bilateral até que saibamos o que foi resolvido pelo dito tribunal", disse um comunicado. Acrescentou que outras questões bilaterais de interesse público continuariam a ser discutidas.



Um acordo de "terceiro país seguro" significaria que salvadorenhos, hondurenhos e pessoas de outros lugares que cruzassem a Guatemala teriam de pedir asilo lá, em vez de fazê-lo na fronteira com os EUA - o que poderia aliviar o grande fluxo da imigração que para o país - e entregando a Trump uma concessão que ele poderia defender como uma vitória.



O presidente Trump afirma que as deportações de imigrantes que vivem ilegalmente nos EUA começariam neste fim de semana. Fonte: Associated Press.