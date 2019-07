Receita apreende 272 quilos de cocaína dentro de contêiner

Após a inspeção, inclusive com a utilização de cães de faro, foi aberta uma %u2018janela%u2019 no piso para confirmação (foto: Receita Federal/Reprodução )

Equipes daem carga de exportação com destino à Europa. Ade laranja congelado cujo, na Holanda. O suco estava acondicionado em tambores distribuídos em dois contêineres refrigerados.Estaocultos em uma carga de fígado de frango congelado, cujo destino final seria o porto de Valência, na Espanha.Diferentemente de outras ações, desta vez,Após a inspeção, inclusive com a utilização de cães de faro,. Foi necessária a utilização de pés de cabra, serras e até de uma empilhadeira para a retirada do piso. Ao final, foram encontrados os 272 kg da droga.A droga interceptada foi entregue à Delegacia de Polícia Federal de Santos, que prosseguirá com as investigações a partir das informações fornecidas pela Receita.Esta foi a 30ª ação da Alfândega de Santos que resultou em apreensão de drogas em 2019. Ao todo, já foram localizadas 13,8 toneladas de cocaína este ano.