Após 12 dias internados, prefeito e primeira-dama de Osasco (SP) recebem alta

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, e a primeira-dama, Aline Lins, receberam alta médica do Hospital Municipal Antônio Gioglio nesta quarta-feira, 10. Ambos estavam internados desde o dia 28 de junho, após terem sido atingidos pela explosão de uma fogueira durante o tradicional Arraiá do Servidor, festejado na cidade da Grande São Paulo.



Em nota, a prefeitura de Osasco informou que o "tratamento do prefeito e da primeira-dama se dará em casa e ambos seguirão todas as recomendações médicas, retomando seus compromissos aos poucos".



Acidente



A fogueira explodiu no momento em que o prefeito Rogério Lins e a primeira-dama tentaram acendê-la. Em vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver grandes labaredas atingindo o casal. O público presente ao evento não se feriu, graças à grades de contenção que cercavam a fogueira.