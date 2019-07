Criminosos libertam 12 reféns de restaurante e se entregam após balear policiais

Um grupo de seis criminosos que atirou em dois policiais federais rodoviários e rendeu ao menos 12 vítimas em um restaurante que fica às margens da rodovia SP-79, em Piedade, interior de São Paulo, se entregou à polícia na tarde desta terça-feira, 9. Não há relatos de pessoas feridas.



Os suspeitos atingiram dois policiais rodoviários federais com tiros de fuzil durante uma tentativa de roubo de um caminhão que transportava remédios no quilômetro 352 da Rodovia Régis Bittencourt, em Miracatu (SP), e durante a fuga invadiram um restaurante e fizeram várias vítimas reféns.



Policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), em uma ação conjunta com PMs do 40º Batalhão de Polícia Militar do Interior, do Comando do Policiamento Ambiental, e do Comando de Aviação negociaram com os criminosos e por volta das 15h20, todas as pessoas que estavam rendidas foram liberadas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) chegou a interditar o trecho entre os quilômetros 136 e 138.



Segundo a PRF, pela manhã um agente foi atingido nas duas pernas e outro recebeu um tiro de raspão. Um dos policiais conseguiu sair na lateral da pista, revidou os tiros e atingiu um dos criminosos no braço. Os agentes foram levados para o Hospital Geral de Itapecerica da Serra e ao Pronto Socorro de Miracatu.



De acordo com informações preliminares, os criminosos fazem parte de uma quadrilha de roubo de cargas.