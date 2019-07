Vias na região do Ibirapuera serão interditadas no feriado da Revolução de 32

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar nesta terça-feira, 9, entre 5h e 13h, algumas vias na região do Parque do Ibirapuera em razão da solenidade em homenagem ao 87º aniversário da Revolução Constitucionalista de 1932.



O desfile cívico militar, previsto para às 9h, irá ocorrer na Avenida Pedro Álvares Cabral, sentido Vila Mariana, entre a Praça Armando de Sales Oliveira e Viaduto General Marcondes Salgado, Rua Nábia Abdala Chohfi e Avenida Sargento Mario Kozel Filho.



Policiais militares, bombeiros e escoteiros irão sair do Obelisco Mausoléu aos Heróis de 32, na Avenida Pedro Álvares Cabral, em direção à Vila Mariana.



Interdições entre 5h e 13h



Avenida Pedro Álvares Cabral, sentido Vila Mariana, entre a Praça Armando de Sales Oliveira e o Viaduto Marcondes Salgado;



Rua Nábia Abdala Chohfi, entre Praça Armando de Sales Oliveira e



Avenida Sargento Mario Kozel Filho;



Avenida Sargento Mario Kozel Filho, entre as ruas Manuel da Nóbrega e Abílio Soares;



Viaduto Marcondes Salgado;



Avenida Pedro Álvares Cabral (Sentido Pinheiros) entre o Museu de Arte Contemporânea (MAC) e Rua Abílio Soares (ocupação parcial).



Alternativas



Avenida Brasil, sentido Vila Mariana: Praça Armando de Sales Oliveira, contornando-a e acessando à direita a Rua Manuel da Nóbrega, à direita na Avenida Marechal Estênio Albuquerque Lima, à esquerda na Rua Abílio Soares, à direita na Rua Tutoia, seguindo em frente no Viaduto Tutoia, Rua Doutor



Amâncio de Carvalho, à esquerda na Rua França Pinto e à direita na Rua

Domingos de Morais;



Avenida Brasil, sentido Aeroporto: Praça Armando de Sales Oliveira, à direita na Rua Manuel da Nóbrega, à esquerda na Avenida República do Líbano, seguindo em frente na Avenida Indianópolis, à direita na Avenida Rubem Berta (local), acessando a Avenida Moreira Guimarães (sentido aeroporto) junto à Avenida Jurema;



Avenida Brasil, sentido Santana: Praça Armando de Sales Oliveira, contornando-a e acessando a próxima à direita na Rua Manuel da Nóbrega, à direita na Avenida Marechal Estênio Albuquerque Lima, à esquerda na Rua Abílio Soares, à direita na Rua Tutoia, seguindo em frente no Viaduto Tutoia e Rua Doutor Amâncio de Carvalho, à direita na Rua Caravelas, à direita Rua Joinville, à direita na Rua Doutor Luiz Falgetano Sobrinho, à esquerda na Rua Estela e seguindo a transposição à esquerda na Avenida Vinte e Três de Maio (sentido Santana).