Passageiro morre na sala de embarque do Aeroporto do Recife

(foto: Alcione Ferreira/ArquivoDP)

Um homem de 27 anos morreu no Aeroporto Internacional do Recife, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife. De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, Infraero, a vítima teve atendimento médico na sala de embarque, mas morreu por volta das 8h20 desse domingo (7/7).





O passageiro identificado pela Polícia Civil como Francisco Garcia Silva iria embarcar no voo 9050, da Azul, com destino a Juazeiro do Norte, no Ceará, quando passou mal. A Infraero informou que uma equipe médica chegou em três minutos para atender o homem, mas quando chegou, ele já havia morrido.





O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), onde deve passar por perícia que indique a causa da morte. A Polícia Civil informou que abriu um inquérito policial para investigar o caso.





Através de nota, a empresa aérea Azul lamentou o fato e informou que está prestando assistência aos familiares do passageiro.

Veja a nota na íntegra:





A Azul lamenta o falecimento de um de seus Clientes na sala de embarque do Aeroporto Internacional de Recife, antes de embarcar no voo com destino a Petrolina na tarde deste domingo. O Cliente foi prontamente atendido pelos Tripulantes da Azul e pela equipe médica do aeroporto, mas não resistiu, vindo a falecer. A companhia está prestando todo apoio e assistência necessária aos familiares.