Piloto morre durante voo e copiloto faz pouso de emergência em Campo Grande

Na hora do pouso, em Campo Grande, Benedito Fernando Ricci (dir.) já estava morto (foto: Reprodução/Facebook)

O piloto de um avião bimotor sofreu um enfarte e morreu na manhã deste sábado, 6, durante o voo entre Bahia e São Paulo. O copiloto assumiu a aeronave King Air C90A e fez um pouso de emergência no aeroporto Internacional de Campo Grande (MS).De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o avião seguia de Barreiras, na Bahia, para Americana, em São Paulo. No meio do trajeto, o piloto Benedito Fernando Ricci, de 59 anos, passou mal e desmaiou.O copiloto Matheus Pasquotti assumiu o comando da aeronave, solicitou atendimento médico e após autorização da Infraero fez um pouso de emergência em Campo Grande, por volta das 10h. Segundo a Infraero, antes mesmo do pouso, Ricci teve um enfarte e morreu.No Facebook, Pasquotti fez uma homenagem ao amigo. Ele escreveu: "Me faltam palavras para descrever o que estou sentindo, descrever o que foram esses 5 anos voando juntos, bagunçando e dando muita risada", disse.