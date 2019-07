(foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil )

Ninguém acertou as seis dezenas sorteados no concurso 2166 da Mega-Sena. Com isso, a estimativa de prêmio para o próximo concurso, está acumulado em R$ 6 milhões.





As dezenas sorteadas foram : 03, 19, 34, 44, 56, 58





De acordo com a Caixa, 44 apostas acertaram a quina, o que resultou em uma premiação de R$ 39.121,73 para cada apostador. Já a quadra premiou 3749 apostadores. Cada um deles receberá R$ 655,92.