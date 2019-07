Amazônia sofre com mentalidade cega e destruidora que favorece o lucro, diz papa

O papa Francisco disse na manhã deste sábado, 6, que a Amazônia sofre com uma mentalidade cega e destruidora que favorece o lucro e que o "homem não pode permanecer um espectador indiferente diante dessa destruição, nem a Igreja deve ficar em silêncio".



"A situação da Amazônia é um triste paradigma do que está acontecendo em muitas partes do planeta: uma mentalidade cega e destruidora que favorece o lucro à justiça; coloca em evidência a conduta predatória com a qual o homem se relaciona com a natureza. Por favor, não esqueçam que justiça social e ecologia estão profundamente interligadas", disse Francisco aos participantes do 2º Fórum das Comunidades Laudato que acontece em Amatrice, cidade italiana do Lácio, na mesma região de Roma.



Segundo a agência de notícias Vatican News, o papa afirmou que aquilo que está acontecendo na Amazônia terá repercussões "em nível planetário". "Prostrou milhares de homens e mulheres roubados do seu território, que se tornaram estrangeiros na própria terra, retirados da própria cultura e das próprias tradições, quebrando o equilíbrio milenar que unia aqueles povos à sua terra. O homem não pode permanecer um espectador indiferente diante dessa destruição, nem a Igreja deve ficar em silêncio: o grito dos pobres deve ressoar da sua boca".