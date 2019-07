PF prende servidor do INSS por cobrar propina de beneficiário

A Polícia Federal prendeu, na manhã desta sexta, 5, um servidor do INSS que exigia propina de beneficiário para liberar valores depositados a título de crédito previdenciário.



A PF entrou em ação a partir de informação recebida do próprio INSS e da vítima que denunciou o fato.



O preso trabalha no INSS há 13 anos e vai responder pelo crime de corrupção ativa, cuja pena pode chegar a 12 anos de reclusão.



O servidor foi encaminhado ao sistema prisional onde ficará à disposição da Justiça Federal.