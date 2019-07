A seguir, as manchetes desta quarta-feira dos principais jornais brasileiros e do mundo:





O Estado de S.Paulo (SP)



Novo texto da Previdência prevê R$ 1 tri de economia





Folha de S.Paulo (SP)



Estados e municípios ficam de fora de novo texto da Previdência





Valor Econômico (SP)



BNDES pretende acelerar a venda de ativos da União





O Globo (RJ)



Impasse sobre os estados deve atrasar votação da reforma





The New York Times (EUA)



Fiscalização encontra condições ruins em centros de imigrantes nas fronteiras





The Wall Street Journal (EUA)



EUA retiram questões sobre cidadania do censo





Financial Times (RU)



Lagarde chefiará BCE após líderes terem chegado a um acordo sobre postos-chave para UE





Le Monde (FRA)



Câncer entre as mulheres tem alta muito forte





El País (ESP)



Duas mulheres conservadoras presidirão Comissão Europeia e BCE





Zero Hora (RS)



Venda da CEEE, CRM e Sulgás é autorizada por deputados





Diário Catarinense (SC)



Blindado por governistas, Moro fala na Câmara sobre vazamentos





Jornal do Commercio (PE)



Estados ficam fora de novo texto