Homem relata graça recebida de Irmã Dulce, que vai virar santa em outubro

, de 50 anos, ficouaos 36 por um glaucoma e tinha de se locomover com um cão-guia. Em 10 de dezembro de 2014, pediu ajuda a, colocando uma imagem nos olhos e rezando para reduzir suas dores. Repentinamente e de forma inexplicável, após uma forte conjuntivite ao acordar, se deu conta de que tinha voltado a enxergar.Por causa desse milagre, Santa Dulce dos Pobres será elevada aos altares no dia 13 de outubro,"Eu não pedi para voltar a enxergar, mas ela me devolveu ada visão", afirmou o maestro. O milagre intriga médicos, porque, ainda hoje, os exames realizados em Maurício apontam as lesões que lhe tiraram a visão - e atestam aConforme o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger, oaceito pelopassou por três etapas de avaliação: aval científico dado por peritos médicos; pareceres de teólogos e a aprovação final pelo colégio cardinalício. "Uma graça só é considerada milagre após atender a quatro pontos básicos: a, que assegura que a graça foi alcançada logo após o apelo; a, que garante o atendimento completo do pedido; e ae permanência do benefício e seu, não explicado pela ciência."Além dos dois milagres reconhecidos pelo Vaticano - um primeiro em 2010, que elevou a freira à categoria de-, as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) registram mais de 10 mil outros relatos denão só do Brasil, mas de outras partes do mundo. Eles se referem àe outras doenças, superação dea acidentes graves, entre outros pontos.A arquidiocese planeja uma grande festa. "No dia seguinte à canonização, 14 de outubro, haverá uma missa na Igreja de Santo Antônio dos Portugueses (em Roma), igreja do século 17. Será a Missa da Santíssima Trindade, agradecendo o dom de Irmã Dulce. E aqui em Salvador a celebração será na Arena Fonte Nova, no dia 20 de outubro", contou o arcebispo. Oficialmente, a, que morreu em 13 de março de 1992, passará a ser lembrada no calendário litúrgico católico no dia 13 de agosto. Entre os canonizados lembrados nesta data estão os santos Ponciano e Hipólito.Além de Irmã Dulce, serão canonizados durante oos beatos John Henry Newman, cardeal fundador do Oratório de São Filipe Néri na Inglaterra; Giuseppina Vannini (antes Giuditta Adelaide Agata), fundadora das Filhas de São Camilo, na Itália; Maria Teresa Chiramel Mankidiyan, fundadora da Congregação das Irmãs da Sagrada Família, na Índia, e Margherita Bays, Virgem, da Ordem Terceira de São Francisco de Assis, da Suíça."Será uma honra parae ao mesmo tempo um compromisso.está dizendo: é possível ser santo, basta seguir o exemplo desta pequenina", disse d. Murilo.Irmã Dulce se torna santa apenas 27 anos após a morte. Somente a santificação doII, nove anos após sua morte, e de, 19 anos após seu falecimento, exigiram menos tempo. Irmã Dulce será a primeira santa nascida no Brasil, que até agora só tem um santo brasileiro de nascimento - Santo Antônio de Sant'Ana Galvão, o Frei Galvão.Francisco é o papa que mais criou santos na história. Conforme o serviço Vatican News, foram 879 até outubro. O líder anterior emfoi João Paulo II, canonizado por Bento XVI, que elevou 482 aos altares. As cerimônias foram na Praça São Pedro, no Vaticano, e até em outros países, como Portugal e Sri Lanka. Na lista estão José de Anchieta e Andrea de Soveral, Ambrogio Francesco Ferro, Matteo Moreira e 27 companheiros - conhecidos como mártires de Cunhaú e Uruaçu.