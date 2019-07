Mulher morre ao colidir em pilastra na rodovia Hélio Smidt

Uma mulher, de 42 anos, morreu na manhã desta segunda-feira, 1º, após bater o carro em uma pilastra no acesso ao estacionamento do Aeroporto Internacional de Cumbica, no Terminal 2, em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. Vítima ficou presa às ferragens.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mulher passou mal e perdeu o controle do veículo na altura do quilômetro quatro da rodovia Hélio Smidt. Após a colisão com o objeto, por volta das 10h, o veículo Chev Spin pegou fogo.



A GRU Airport e seis viaturas do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância a caminho do hospital.



Segundo a PRF, a alça de acesso para o estacionamento chegou a ficar totalmente bloqueada. No momento, uma faixa segue interditada.