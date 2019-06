Após incêndio, HCor tem atendimento normalizado

Pacientes que precisaram ser transferidos após o incêndio nesta sexta-feira, 28, no Hospital do Coração (HCor), zona sul de São Paulo, já retornaram aos seus quartos. Por medida de segurança, eles haviam sido realocados para o edifício Adib Jatene, que fica em frente à unidade incendiada.



Ainda na sexta, segundo a assessoria de imprensa da unidade hospital, a Defesa Civil já havia liberado o edifício. Não houve vítimas. Neste sábado, 29, o atendimento no HCor foi normalizado.



Durante o incêndio, os pacientes foram transferidos como medida de precaução. O fogo não atingiu quartos ou andares. Mas, por causa da fumaça, a decisão foi mudar os pacientes de prédio.



O fogo começou no fim da tarde no edifício localizado na Rua Desembargador Eliseu Guilherme. As chamas atingiram resfriadores de ar-condicionado na cobertura do prédio.



De acordo com o HCor, a brigada de incêndio do próprio hospital combateu o fogo. Doze viaturas do Corpo de Bombeiros também foram enviadas ao local.



Segundo o superintendente médico do hospital, Carlos Buchipiguel, o prédio afetado pelo incêndio tem alarme silencioso para não causar pânico. O acionamento, explicou, leva os funcionários a atuarem conforme o protocolo para prestar assistência e eventualmente evacuar pacientes e acompanhantes.



Segundo Buchipiguel, pacientes que poderiam ser evacuados nesse caso, segundo a condição de saúde, foram retirados do local. Outros, como os da unidade coronária e parte da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ficaram no local acompanhados por equipe médica. Já os acompanhantes eram orientados a deixar o edifício.