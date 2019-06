Homem é morto a tiros em posto de gasolina na zona oeste do Rio

Um homem de 39 anos foi morto em Magalhães Bastos, zona oeste do Rio, perto da Vila Militar, à beira da Avenida Brasil, na noite de Sexta-feira (28). Segundo relatos colhidos pelo jornal "Extra", o homem foi morto a tiros num posto de gasolina. A vítima foi identificada como Willian Pinheiro Rocha, informou a Polícia Civil.



Uma testemunha, que preferiu não se identificar e estava passando pelo local na hora do crime, disse ao "Extra" que "um sujeito atirou seis vezes contra esse homem, na frente de todo mundo". "Foi uma execução", afirmou a testemunha ao jornal carioca.



De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital, "foi realizada perícia e testemunhas estão sendo ouvidas" para apurar o caso.



Niterói



Também na sexta-feira, um homem não identificado morreu durante uma operação da Polícia Militar (PM) do Rio no Morro do Estado, em Niterói, na região metropolitana. Segundo a assessoria de imprensa da PM, o homem morto seria um criminoso, pois os policiais da operação foram recebidos a tiros.



"Houve confronto. Na ação um criminoso morreu, outro ficou ferido, quatro pessoas foram presas e um menor apreendido", diz a nota enviada pela PM.



A operação também apreendeu dois fuzis, três pistolas, duas granadas, 800 gramas de maconha, 700 de cocaína, 12 rádios transmissores, 58 munições calibre 556 e 29 munições de calibre 9mm, informou a PM.