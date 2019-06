Incêndio atinge cobertura do Hospital do Coração em São Paulo

Um incêndio atingiu, na tarde desta sexta-feira, 28, a cobertura do prédio do Hospital do Coração (HCor), em São Paulo. O edifício fica localizado na Rua Desembargador Eliseu Guilherme, na altura do número 147, no Paraíso, zona sul da capital paulista.



Segundo o Corpo de Bombeiros, doze viaturas foram enviadas ao local do incêndio.



Às 17h50, a corporação informou que o incêndio havia sido controlado.



As chamas teriam atingido uma torre de resfriamento de água.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há relatos de vítimas.