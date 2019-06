Bolsonaro anuncia crédito para hospitais filantrópicos com recursos do FGTS

O presidente Jair Bolsonaro anunciou, em seu Twitter, o lançamento de uma linha de crédito da Caixa Econômica Federal para hospitais filantrópicos com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).



De acordo com Bolsonaro, a medida atende a "antigo pleito" das Santas Casas um volume quatro vezes maior que o do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para o mesmo fim.