Veja como renovar a CNH pela internet

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de São Paulo anunciou nesta quinta-feira, 26, a renovação simplificada, via internet, da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O serviço funciona para 85 cidades, entre elas a capital, mas ainda sem outros grandes municípios como Guarulhos, Campinas e Santos. Segundo a autarquia, ele será expandido gradativamente. A lista completa pode ser conferida aqui.



Com a mudança, a solicitação para renovar a CNH é feita pela internet e o motorista não precisa mais se dirigir a uma unidade física de atendimento. O serviço reaproveita a última coleta biométrica do cidadão (foto, assinatura e digitais) e emite automaticamente a CNH, segundo o Detran.



Antes, o condutor precisava ir ao Detran para confirmar dados e biometria, voltava depois para entregar laudo médico e, por fim, retirar o documento. Agora, o agendamento de exames médico ou psicotécnico (esse último só se exercer atividade remunerada, como taxista, por exemplo) também pode ser feito pelo portal.



O motorista, no entanto, deve ir à clínica e também pagar a taxa de emissão e de envio pelos Correios, segundo o Detran. Assim, é possível receber o documento em casa.



Perguntas e respostas:



01. Quais categorias podem renovar a CNH via internet? O serviço está disponível para condutores com CNH A (moto), B (automóvel) e A/B (moto e automóvel). Segundo o Detran, essas categorias representam 82% do total de 24 milhões de habilitações registradas no Estado.



02. Quais os critérios para renovação simplificado? Estão aptos os motoristas que têm CNH vencida ou a vencer em 30 dias, com foto e em situação regular (não estar suspensa ou cassada).



03. Meus dados estão desatualizados no Detran. Posso renovar pela internet? Se houver necessidade de alterar dados (nome de casado, endereço, entre outros), ou de fazer nova coleta biométrica, o processo deve ser feito presencialmente. Se o sistema identificar algum impedimento, o cidadão também deve ir ao Detran.



4. Com o serviço, não vou precisar sair nenhuma vez de casa? Não, ainda é preciso ir à clinica fazer exame médico ou, em caso de exercer atividade remunerada, psicotécnico.



5. Quanto custam as taxas para a renovação? O exames médico e psicotécnico custam R$ 87,55 e R$ 102,14, respectivamente. Já a taxa de renovação da CNH e o custo de envio pelos Correios somam R$ 54,77, segundo o Detran.



6. Agora, sou obrigado a renovar pela internet? Não, o serviço é opcional. A renovação de forma presencial continua sendo oferecida em todas as unidades do Detran.



Como renovar a CNH:

a) É preciso fazer login no portal do Detran e acessar a "Renovação Simplificada em Serviços Online", no topo da página inicial.



b) Confirme os dados em tela e escolha as datas e os horários dos exames médico e psicotécnico (se necessário). Na capital, por exemplo, é possível escolher o melhor local para o exame.



c) O sistema agenda os médicos e informa todos os dados dos profissionais, como nome, endereço e telefone. É importante guardar os dados, caso ocorra imprevistos e o motorista tenha que reagendar os exames por telefone com a clínica.



d) As taxas de exame médico e psicotécnico são fixas e devem ser pagas diretamente aos profissionais.



e) A taxa de renovação da CNH e o custo de envio pelos Correios são pagos, pelo número do CPF, em rede bancária ou via internet banking.



f) O prazo para receber o documento em casa é de sete dias úteis, segundo o Detran.