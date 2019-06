Acidente com dez veículos interdita parte da Via Dutra, em São Paulo

Um acidente, entre carros e carretas, envolvendo dez veículos, interditou parte da Via Dutra, em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, no início da tarde desta terça-feira, 25.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, houve uma colisão lateral entre dois veículos, na altura do quilômetro 211, sentido São Paulo, ocasionando na sequência um engavetamento envolvendo os demais carros.



Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária Nova Dutra auxiliaram nos resgate dos feridos. Uma vítima foi encaminhada para o Hospital Maria Dirce, em Guarulhos.



Segundo a concessionária Nova Dutra, o tráfego segue lento e flui somente pela faixa da direita na altura do quilômetro 211 da via. Às 13h13, equipes da concessionária realizaram a retirada dos veículos e liberaram a faixa da esquerda ao tráfego. O pico de lentidão registrado no local foi de 6km. No momento, a lentidão é de 5,5km.