Deputada Flordelis presta depoimento à polícia sobre assassinato do marido

O pastor Anderson do Carmo de Souza e a a pastora evangélica e deputada federal Flordelis dos Santos (PSD) (foto: Reprodução/Facebook)

A deputada Flordelis está prestando depoimento na delegacia de homicídios de Niterói, na região metropolitana do Rio. A polícia e o Ministério Público não descartam a participação da deputada na morte do marido, o pastor Anderson do Carmo, assassinado com mais de 30 tiros no domingo retrasado, na garagem da casa do casal.





Outras 20 pessoas da casa, entre, também estão na DH prestando esclarecimentos. Flávio dos Santos, de 38 anos, filho biológico da deputada, confessou ter atirado seis vezes contra o padrasto. Lucas dos Santos, de 18 anos, contou para a polícia ter comprado a. Os dois estão presos na carceragem da DH.Polícia e MP dizem, no entanto, que o caso não está resolvido. Falta esclarecer odoe a. O MP reclamou também que a família não está colaborando com as investigações. O celular do pastor até hoje não foi entregue à polícia.