Briga termina com tiros em prédio na zona sul de SP; 2 PMs são feridos

Uma briga entre vizinhos terminou em tiros dentro de um prédio na Vila Clementino, zona sul de São Paulo, na tarde desta segunda-feira, 24. Dois policiais militares ficaram feridos após um dos homens disparar com arma de fogo.



Segundo informações preliminares da PM, dois homens brigaram por causa da compra de um automóvel que teria apresentado problemas. Um deles chamou a Polícia Militar, que foi até o prédio onde ocorria a briga, na Rua Estado de Israel.



Enquanto os policiais militares estavam no térreo do edifício, um dos homens disparou contra um grupo de pessoas, ferindo dois PMs. O estado de saúde dos agentes feridos não foi informado. A Polícia Militar continuava no local na tarde desta segunda.