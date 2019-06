Unicef e CVV lançam série de vídeos para prevenção do suicídio

No dia 27 de junho, o Centro de Valorização da Vida (CVV) lança, com o apoio do Unicef, um conjunto de três séries de vídeos com o objetivo de reduzir os crescentes índices de suicídio entre jovens e adolescentes no Brasil.



O material tem curadoria de especialistas em saúde mental, como o psiquiatra da Unicamp Neury Botega, da psicóloga doutora pela USP Karen Scavacini e de representantes do CVV e do Unicef.



Botega é integrante da diretoria executiva da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio (ABEPS) e autor de mais de dez livros sobre o manejo do problema. Scavacini é fundadora e coordenadora do Instituto Vita Alere de Prevenção e Posvenção do Suicídio e autora de livros sobre o tema



O evento, que será gratuito e aberto ao público, ocorre no auditório da Unibes Cultural, em São Paulo. É preciso fazer inscrição previamente.



Além da apresentação do material inédito, o lançamento contará com comentários sobre a questão do suicídio de pessoas jovens e formas de prevenção, com possibilidade de perguntas e respostas ao final.



Como funciona o serviço do CVV



O CVV presta serviço voluntário e gratuito de prevenção do suicídio e apoio emocional para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo. Por ano, o serviço realiza mais de três milhões de atendimentos em 110 postos pelo telefone 188. A ligação é gratuita.



O atendimento também é feito por e-mail ou pelo chat do site. A entidade realiza também ações presenciais, como palestras, curso de escutatória e grupos de apoio a sobreviventes do suicídio (GASS).



Serviço:



Lançamento de série de vídeos sobre prevenção do suicídio



Quando: quinta-feira, 27 de junho



Horário: das 10h30 às 12h30



Local: Auditório do Unibes Cultural - Rua Oscar Freire, 2.617 - São Paulo/SP