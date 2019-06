No agreste de Pernambuco, PRF pega oito toneladas de maconha em dois caminhões

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Batalhão Integrado Especializado da Polícia Militar apreenderam no sábado, 22, dois caminhões que transportavam oito toneladas de maconha na BR-232, em São Caetano, no agreste de Pernambuco, a cerca de 150 km de Recife. Dois homens de 45 anos foram presos na ação. A PRF informou que é a maior apreensão de drogas já realizada em Pernambuco.



Os caminhões trafegavam juntos na rodovia quando foram abordados. Agentes solicitaram que os motoristas levassem os veículos até o posto de São Caetano, para checagem de documentação.



Durante o percurso, o motorista e o passageiro de um dos caminhões pularam do veículo em movimento. Os agentes conseguiram alcançar o motorista, mas o colega dele fugiu.



Com o apoio de cães farejadores, foi realizada uma vistoria nos caminhões e então foram encontradas centenas de tabletes da droga em fundos falsos na carroceria dos veículos. Os motoristas e a droga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal. O crime de tráfico de drogas prevê penas de cinco a 15 anos de prisão e multa, destacou a PRF.