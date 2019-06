Ponte do Jaguaré permanece fechada nesta segunda-feira

A Ponte do Jaguaré, na zona oeste da capital paulista, continua fechada nesta segunda-feira, 24. O local foi interditado na sexta-feira, dia 21, após um incêndio na parte de baixo da estrutura. Atualmente, a ponte está liberada somente para uso por pedestres e ciclistas. A Prefeitura de São Paulo espera definir nesta segunda se mantém o bloqueio.



De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), neste primeiro dia útil após o incêndio, às 9h, a cidade de São Paulo apresentava 81 km de lentidão, sendo a região oeste da capital com 36 km de congestionamento.



A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras deve receber nesta segunda os resultados dos testes realizados no concreto e nas ferragens da Ponte do Jaguaré, para que os engenheiros possam avaliar os danos causados pelo incêndio.



A retirada de blocos de concreto e placas de aço (chamados de corpos de prova) começou na manhã de sábado (22) e prosseguiu neste domingo, 23. Serão avaliados 46 blocos de concreto e 26 barras de aço. Segundo a Defesa Civil, barracos de 215 pessoas foram danificados no incêndio. Não houve vítimas.